Otomobil tır dorsesine saplandı: 1’i ağır 3 yaralı Sivas’ta otomobil tırın dorsesine saplandı, otomobilde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas’ta otomobil tırın dorsesine saplandı kazada otomobilde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Şarkışla ilçesi Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. M.E idaresinde ki 46 PF 077 plakalı Scaina marka tırın Pınarbaşı kavşağından döndüğü esnada, Şarkışla istikametinden Altınyayla ilçesi istikametine seyreden N.Ö. idaresinde ki Fiat marka otomobil, tırın dorsesine saplandı. Feci kazada Fiat marka otomobilde bulunan N.Ö., D.Ö. ve Ş.Ö. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde ki yaralıları uzun süren uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri yaralıları Şarkışla Devlet hastanesine kaldırdı. D.Ö. isimli vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.