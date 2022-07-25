Hırsız sandığı 3 kişiyi öldüren çoban adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Yıldızeli ilçesinde hırsız sandığı 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren çoban Ali Yıldırım (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldırım, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Yıldızeli Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-25 21:51:59



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