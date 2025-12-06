Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas-Erzincan kara yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 7'si jandarma olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nakil aracı devrildi! Yaralılar var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ın ilçesi Zara'daki kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Nasır köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 2'si sürücü, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar sıkıştıkları cezaevi aracından İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zara kaza
        #sivas
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim