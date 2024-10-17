Sivas merkezli saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 10 km derinliğinde oluştu.

Deprem Sivas ve çevre illerden de hissedildi.

Saat 11.39'da da 4. Büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada "Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi