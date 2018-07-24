Sivas'ın Suşehri ilçesinde, geçen hafta mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 750 kişinin şebeke suyundan etkilendiği yönündeki iddialar üzerine Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel açıklama yaptı.
DHA'nın haberine göre; Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Belediye Sosyal Tesisleri'nde Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Yüksel, ilçede son günlerde yaşanan ishal vakaları nedeniyle içme suları hakkında halkı bilgilendirme zorunluluğunun ortaya çıktığını söyledi.
İlçedeki içme suyu hattının yenilendiğini ve modern bir tesis haline getirildiğini ifade eden Yüksel "Bilindiği üzere içme suyu sistemimiz İller Bankası kanalıyla tamamen yenilenmiş ve isale hattı, şebeke hatları ve arıtma tesisimiz ile ilçemiz modern içme suyu tesisine kavuşturulmuştur. Suyumuz İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nden gelen su analiz raporları doğrultusunda klorlanarak vatandaşlarımıza arz edilmektedir. Bugüne kadar klorlamada herhangi bir aksama yaşanmamış olup, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı klor kullanılmaktadır. Su kaynağı ve depolarımız sık sık kontrol edilmekte ve belirli periyotlarla temizlenmektedir. İçme suyunun alındığı Özemören deresi geniş bir havzadan beslendiği için son incelemeler sırasında Valilikten koruma tedbiri alınması da ayrıca istenmiştir" dedi.
'HALKIMIZIN SUYU KULLANMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR'
Suşehri'nde yaşayanların şebeke suyunu kullanmalarında herhangi bir sakınca olmadığını belirten Yüksel, "Son günlerde yaşanan ishal vakaları nedeniyle konu ilgili makamlara bildirilmiş ve vakit geçirmeden gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar devam etmekte olup bugüne kadar belediyemizden kaynaklanan bir aksama tespit edilmemiştir. Su analizleri İlçe Toplum Sağlığı Merkezimizce yaptırılmakta ve belediyemize bildirilen klorlama ile ilgili talimatlar harfiyen uygulanmaktadır. Bugün itibariyle halkımızın şebeke suyunu kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca kaçak su kullanımıyla ilgili önleme çalışmalarımıza hız verilmiştir. Bu nedenlerle içme suyu kullanımıyla ilgili belediye başkanlığımızca yapılan duyurulara riayet edilmesi, yetkisiz ve amacı belli olmayan dedikodulara itibar edilmemesi gerekmektedir. Taraflı, yanlı ve kötü amaçlı her türlü yayının tespiti halinde gerekli idari işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.
'BAŞKA YERLERDE DE YAŞANIYOR'
Vakaların görüldüğü dönemde belediyeden yapılan anonsun tedbir amaçlı olduğunu ifade eden Yüksel, musluklardan akan çamurlu suyun ise tahliye vanalarından kaynaklandığını belirtti. Yüksel, "Şehrin alt kısımlarında bizim vanalarımız var. Zaman zaman bu tahliye vanalarını açıyoruz. Tahliye vanası olmayan tek bir yer var oraya da en kısa sürede yer tespitini yapıp tahliye vanası koyacağız. Ayda bir biz bunları açarak gerçekten çamurlu su var mı yok mu diye araştırıyoruz. Suşehri'nde tek o noktada çıktı. Geçen ki yaptığımız boşaltmalarda da tahliye vanalarında herhangi bir şeye rastlanmadı" dedi.
Hastanedeki vakaların sudan kaynaklanmadığını ifade eden Yüksel "Bununla ilgili hastanede tedavi görenlerden alınan kan ve idrar örnekleri var. Bunların neticesi bize ulaşmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Bu işte şu anda Kangal ilçesinde de yaşanıyor. Zara ilçesinde de var. Tokat'ta da var. Kaldı ki Suşehri Devlet Hastanesine başvuran hastaların tamamı Suşehri'nde yaşayan vatandaşlar değil. Köylerden de geldi. Sağlık Müdürlüğü şu anda bununla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.
İlçede geçen hafta içerisinde 750 kişi, bulantı, kusma, ishal belirtileri ile hastaneye başvurmuş, rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklanmış olabileceği ileri sürülmüştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.