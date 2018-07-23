Sivas'ın Kangal ilçesindeki son 1 haftada zehirlenme belirtileri ile hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı. İçme sularından alınan numuneler inceleniyor.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

DHA'nın haberien göre; Kangal'da son 1 haftada, ilçe merkezi ve bağlı farklı köylerde yaşayan kişiler mide bulantısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleriyle Kangal Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede başvurular nedeniyle yoğunluk yaşandı. Başvuruların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken şu ana kadar sayının 700'e ulaştığı öğrenildi. Hastaların tamamının ayakta tedavi edilerek gönderildiği öğrenildi. Şikayetlerin köylerde ve ilçede kullanılan içme suyundan kaynaklandığı şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğü, incelenmek üzere numune aldı. Hastaneye başvuruların yüzde 3'ünün ilçe merkezinden olduğu ve çoğunluğun ise ilçeye bağlı çevre köylerden geldiği öğrenildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk içme sularında bir sorun olmadığını belirterek, başvuruların nedeninin araştırıldığını belirtti.

İlçede içme suyu ile ilgili asılsız iddialar olduğunu söyleyen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Son günlerde ilçemizde içme suyuyla ilgili bir takım kirli bilgiler var. İlçemizin merkez nüfusu 11 bin civarındadır. Diğer taraftan köylerimizle birlikte 25 bini bulmaktadır. Ayrıca yaz ayları olması nedeniyle ilçe merkez nüfusu 40 bin civarında insanın yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla bir ishal, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oluyor. Ülkenin genelinde olan problem ve sıkıntılar ilçemizde de maalesef yaşanıyor. Burada ilçemizin içme suyuyla ilgili iddialar olduğunu da gözlemledik. İçme suyu su deposuna hayvan düştüğünü iddia edenler var. Bunlarla ilgili yasal ve idari işlemlerimize başladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Asılsız iddiada bulunanların, iddialarını ispatlamalarını isteyeceğiz dedi.

"İLÇE SUYUNDA PROBLEM YOK"

Hastaneye yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Başkan Öztürk, Hastaneye başvuranlardan sadece yüzde 3'ü ilçe merkezinde yaşayan kişiler. İlçemizin suyunda bir problemimiz yok. 1980'lerin başında olan alt yapı sorunlarını biz çözdük. Kanalizasyona su karıştığı iddiaları var. Sistem gereği bu mümkün değil. Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile devamlı koordine halindeyiz. Alınması gereken önlemleri alıyoruz. Yapılması gereken işlemleri yapıyoruz diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de bu tür rahatsızlıklara neyin neden olduğunun henüz araştırıldığını, henüz bir sonuç alınamadığını ifade etti.

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