Sivas'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Kardeşler Mahallesi'nde yazıhane olarak kullanılan bir dükkanda aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen C.K. ile Sadullah Kaya (33) ve M.Ö. (50) karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada C.K. tabancayla Kaya'yı olay yerinde öldürdü, M.Ö'yü ise göğsünden yaraladı.