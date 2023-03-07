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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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AA

M.S'nin (23) kullandığı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel Beldesi Kavşağı'nda, C.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 aylık M.K.S, K.S. (23), S.S.S. (2) ve H.A. (28) ambulanslarla getirildikleri Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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