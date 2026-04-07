Sivas'ta inşaatta beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti
Sivas'ta fabrika inşaatında devrilen beton pompasının çarptığı işçi Bekir Can Kadaş ağır yaralandı. Dengesini kaybederek beton kalıbının içine düşen 23 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 07.04.2026 - 16:20
Sivas'ta devrilen beton pompasının çarpması sonucu beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti.
BETON POMPASI ÇARPTI
AA'daki habere göre olay; Sivas'ta, Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrika inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Bekir Can Kadaş'a (23), devrilen beton pompası çarptı.
KALIBIN İÇİNE DÜŞTÜ
Dengesini kaybederek beton atılan kalıbın içine düşen Kadaş, ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
