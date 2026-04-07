        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta inşaatta beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sivas'ta inşaatta beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti

        Sivas'ta fabrika inşaatında devrilen beton pompasının çarptığı işçi Bekir Can Kadaş ağır yaralandı. Dengesini kaybederek beton kalıbının içine düşen 23 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Beton kalıbına düşen işçi öldü

        Sivas'ta devrilen beton pompasının çarpması sonucu beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti.

        BETON POMPASI ÇARPTI

        AA'daki habere göre olay; Sivas'ta, Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrika inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Bekir Can Kadaş'a (23), devrilen beton pompası çarptı.

        KALIBIN İÇİNE DÜŞTÜ

        Dengesini kaybederek beton atılan kalıbın içine düşen Kadaş, ağır yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli