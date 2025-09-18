Sivas'ta otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı içerisinde meydana geldi. İçerisinde E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y'nin (16) bulunduğu park halindeki otomobilde çakmak gazı patladı.

Patlamayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde 1'i ağır 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan E.Ü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

