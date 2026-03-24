Sivas'ta TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

D.A. (60) yönetimindeki hafif ticari araç ile M.A. (66) idaresindeki TIR, Sivas-Malatya kara yolunun Akkaya köyü yakınlarında çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan D.A. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.