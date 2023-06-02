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Yağdonduran Tüneli'nde son 4 ay! Vali Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi

Sivas'ın Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında bulunan ve yapımına 2016 yılında başlana Yağdonduran Tüneli'nin ekim ayında açılması planlanıyor. Tünelde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'e Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da eşlik etti

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İHA
  • Sivas Valisi Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi - Gündem Haberleri

    Sivas'ın Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında bulunan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelinen Yağdonduran tünelinin ekim ayında açılması planlanıyor.
  • Sivas Valisi Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi - Gündem Haberleri

    Sivas-Malatya Karayolu üzerinde özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Yağdonduran Geçidi'nde sürücülerin güvenli bir yolculuk yapması için 2016 yılında yapımına başlanan tünelde sona gelindi.
  • Sivas Valisi Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi - Gündem Haberleri

    Bin 567 metre uzunluğundaki iki tüp şeklinde inşa edilen tünelde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, kendisini kullandığı makam otomobiliyle tünelden geçti.
  • Sivas Valisi Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi - Gündem Haberleri

    Vali Şimşek’in incelemeleri sırasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’da yer aldı. Vali Yılmaz Şimşek, çalışmaların yüzde 85'lik kısmının tamamlandığı tünelin ekim ayında hizmete alınacağını söyledi.
  • Sivas Valisi Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi - Gündem Haberleri

    Tünelin hizmete girmesiyle özellikle kışları sürücülerin kabusu olan geçit, adeta tarihe karışacak.
  • Sivas Valisi Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi - Gündem Haberleri

    Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan tünel ve bağlantı yolları hakkında karayolları yetkililerinden bilgi alan Vali Şimşek, "Tünel yüzde 85 oranında tamamlandı. Aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sağlayacak tünel, 1.5 kilometre yolu kısaltacak. İnşallah ekim ayının başında tüneli hizmete açmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
  • Sivas Valisi Şimşek, Rıza Çalımbay ile birlikte inceledi - Gündem Haberleri

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