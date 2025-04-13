Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri; 42. dakikada Talisca, 47 ve 90. dakikada Tadic'ten geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Öte yandan Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında gol perdesini 42. dakikadaki serbest vuruşta topun başına geçen Anderson Talisca açtı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

        REKLAM

        RADAKOVIC KIZARDI!

        Sivassporlu futbolcu Uros Radakovic, Youssef En Nesyri'ye faul yaptığı için 85. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

        FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ CEZALI

        Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

        Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.

        15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

        29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

        42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        47. dakikada sol kanattan gelişen atakta Saint-Maximin'in vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dzeko önünde kalan topu Tadic'in verdi. Tadic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

        57. dakikada orta sahadan topu alan Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Livakovic'in solundan ağlara gitti: 1-2

        64 . dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

        80. dakikada kazanılan serbest vuruşu Efkan Bekiroğlu kullandı. Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, kaleci Livakovic son anda topu kornere çeldi.

        88. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.

        90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan pasında topla buluşan Tadic, gelişine sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3

        Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'