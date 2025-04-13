Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri; 42. dakikada Talisca, 47 ve 90. dakikada Tadic'ten geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Öte yandan Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.

Habertürk Giriş: 13.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL