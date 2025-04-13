Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri; 42. dakikada Talisca, 47 ve 90. dakikada Tadic'ten geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Öte yandan Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol perdesini 42. dakikadaki serbest vuruşta topun başına geçen Anderson Talisca açtı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
RADAKOVIC KIZARDI!
Sivassporlu futbolcu Uros Radakovic, Youssef En Nesyri'ye faul yaptığı için 85. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ CEZALI
Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.
15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada sol kanattan gelişen atakta Saint-Maximin'in vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dzeko önünde kalan topu Tadic'in verdi. Tadic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
57. dakikada orta sahadan topu alan Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Livakovic'in solundan ağlara gitti: 1-2
64 . dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
80. dakikada kazanılan serbest vuruşu Efkan Bekiroğlu kullandı. Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, kaleci Livakovic son anda topu kornere çeldi.
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.
90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan pasında topla buluşan Tadic, gelişine sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.