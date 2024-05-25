Sivasspor: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Fode Koita ve Mijo Caktas'ın golleriyle galip gelen Sivasspor, sezonu 54 puanla kapatırken, Kayserispor ise 42 puanla tamamladı.
Giriş: 25.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:55
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti golleri 9'da Fode Koita ve 53. dakikada Mijo Caktas attı. Kayserispor'un tek golünü ise 24. dakikada Joseph Attamah kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor sezonu 54 puanla, Kayserispor ise 42 puanla kapattı.
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