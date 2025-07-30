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        Sivasspor, Aliou Badji’yi kadrosuna kattı

        Sivasspor, Senegalli futbolcu Aliou Badji'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:39
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        Sivasspor, Aliou Badji'yi kadrosuna kattı!
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Aliou Badji ile anlaşmaya vardı.

        Sivas’a gelen Badji, Başkanvekili Burak Özçoban’ın katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        10 Ekim 1997’de Senegal’de dünyaya gelen Badji, futbola Casa Sports’ta başladı. Ardından Djurgarden, Rapid Wien, Al Ahly, Ankaragücü, Amiens SC, Bordeaux, Gaziantep FK forması giyen sporcu geçtiğimiz sezon ise Red Star FC de görev yaptı.

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