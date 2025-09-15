Habertürk
        Sivasspor, Aly Malle ile imzaladı - Futbol Haberleri

        Sivasspor, Aly Malle ile imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı sağ kanat oyuncusu Aly Malle için imza töreni düzenledi.

        Giriş: 15.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 15.09.2025 - 14:52
        Sivasspor, Aly Malle ile imzaladı!
        Trendyol 1. Lig'in 16. sırasında yer alan Özbelsan Sivasspor, transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Malili oyuncu Aly Malle için imza töreni düzenledi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban katıldı.

        Açıklamada, "Aly Malle’ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

        3 Nisan 1998’de Mali’de dünyaya gelen Aly Malle, futbola Black Stars’ta başladı. Ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Otelul Galati ve Şanlıurfaspor formalarını giyen Malle, son olarak Alagöz Holding Iğdır FK’da top koşturdu.

