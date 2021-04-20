Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Atiba, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Utku, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Necip, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Camara, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Fajr, Gradel, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.
Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamıyor. Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.
6 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza kart görmeleri halinde 37. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
YORUMLAR