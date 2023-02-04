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Sürpriz karar! Güneş'in 11'i

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, 23. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Gedson cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni transfer Amir Hadziahmetiovic ise Sivas kafilesinde yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Sivas'ta sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karagümrük maçında aldığı beraberlikle zirve ile arasındaki puan farkı, bir maçı eksik olarak 12'ye çıkan Beşiktaş, kalan haftalarda yarıştan tamamen kopmak için mutlaka kazanmak zorunda. 21 puanı bulunan ve alt sıralarda Sivasspor da güçlü rakibini devirip biraz olsun rahatlamak istiyor.
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    HAVA VE SAHA ŞARTLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

    Sivas'ta karşılaşmayı zorlaştıracak diğer önemli etmenler de saha ve hava şartları olacak. Saha zeminin kötü olmasından dolayı geçtiğimiz son iki iç saha maçını Kayseri ve Malatya'da oynayan Sivasspor'un sahası 1 aydır bakımdaydı. Saha zemini TFF yetkilileri tarafından hafta içinde denetlendi ve maç oynanabilir hale geldiği gerekçesiyle, Beşiktaş maçı 4 Eylül Stadı'na verildi. Sivaspor iç sahadaki son maçını 29 Aralık'ta oynamış ve zemin o tarihten itibaren bakıma alınmıştı. Maç saatinde hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    CEZA SINIRINDA 2 FUTBOLCU 

    Siyah-beyazlılarda maç öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Masuaku ve Cenk kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 24'üncü haftada iç sahadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sivasspor-Beşiktaş mücadelesi saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    MERT GÜNOK
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    ROSIER
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    TAYYİP TALHA
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    SAISS
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    MASUAKU
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    AMIR HADZIAHMETOVIC
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    TAYFUR BİNGÖL
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    REDMOND
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    DELE ALLI
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    CENK TOSUN
  • Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    ABOUBAKAR

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