Süper Lig’in 10. hafta maçında pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor’da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun ve teknik heyetten iki kişinin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.
Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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