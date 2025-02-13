Sivasspor'dan Serie A'ya gitti
Sivasspor ile yolları ayrılan orta saha oyuncusu Keita Balde, İtalyan ekibi Monza'ya transfer oldu.
Giriş: 13.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:30
1 Ocak tarihinde Sivasspor kariyeri sona eren Keita Balde'nin yeni adresi İtalya oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Monza, Sivasspor'dan ayrılan Keita Balde'yle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
SİVASSPOR'DA NE YAPTI?
Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.
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