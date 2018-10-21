AHMET ÇAKAR (SABAH) - Fenerbahçe'nin futbolu içler acısı... Özellikle üretme ve direnç konusunda hiç ama hiç ümit vermiyor. Sivas, neredeyse tüm maç orta sahayı çok rahat geçti. Diğer Sivaslılar, özellikle hücumda Robinho'ya biraz ayak uydurabilseler, ceza alanına kadar gelen Sivas takımı biraz daha yaratıcı olsa Cocu'yu çoktan halıya sarıp yollamışlardı.
ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ) - Bir de yeni moda çıktı. Herkes sakatlıkların arkasına sığınıyor. İyi antrenman yapan ve kendine bakan futbolcular sakatlanmazlar. Eğer bu kadar sakatlık varsa, o iş zaten sakattır!
İşte Ekici misali.. Bu kadarına 'pes' derler. Ben bunun hesabını hem teknik adamlardan sorarım, hem de tıpçılardan! Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe bu sene ilk üçe-dörde girer mi? Yani Avrupa'ya gider mi? Bu teknik adam ve futbolcularla zor! Hatta çok zor.
MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Bunu hicap duyarak söylüyorum, Fenerbahçe’nin dün sahadaki kalitesi iyi bir Anadolu takımı seviyesindeydi. Çalışkan, özverili, disiplinli. Kaliteli oyuncularınız veteran (Soldado, Ayew) lider oyuncularınız vasat (Hasan Ali, İsmail) Frey’i sınıflandıramıyorum.
Hiç kimseyi suçlayamam. Kalite olmayınca olmuyor. Hollandalı teknik adam Türkiye’de yapamaz diye ilk günden bu yana bağıran bendeniz, bugün sorunun Cocu olmadığını net olarak söyleyebilirim.
RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - 4-4-2 oynamak zordur. Arada geçişleri yapacak oyuncu olmadığı için takımın birlikte oynaması lazım. Bunu aksatırsanız asıl sorunlar o zaman başlar. Fenerbahçe ikinci yarıda belki de hücum anlamında en iyi futbolunu oynadı.
Büyük takımsanız yakaladığınızı atacaksınız ki, rakibin de direncini ve isteğini kırabilesiniz. Fenerbahçe dün Sivas’ta ikinci yarıda birçok pozisyona girdi ama golü bulamadı. Mehmet Ekici oyuna girince etkisini gösterdi ancak sakatlanıp çıkması hem kendi hem takımı adına büyük şanssızlık oldu.
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Hollandalı muhtemelen maç bittiğinde deplasmanda aldığı puan için "sevindirik" olacaktır. Kendi yetersizliğini saklayacağı, "kadro kalitesi bu kadar" markalı iyi bir battaniyesi var çünkü.
Her maçın ayrı bir taktiği, hikayesi olduğunu hesap etmiyor. Aynı kadro ile çıksa bile, farklı görevlerle ayrıcalık yaratmıyor. "Daha iyisini yapmak" için gelenlerin, olanı da yıkmasını izliyoruz. Hem de bile bile, göz göre göre...
FAİK ÇETİNER (VATAN) - Fenerbahçe’nin transfer ayında yanlışlıklar yaptığı kesin. Kadroda çok önemli yıldızlar da yok, kabul... Ancak eldeki malzemeden sahaya daha iyi 11’ler sürülebilir, dünkü gibi değil! Slimani’nin sakatlığında Soldado formayı kapmış. Peki Hasan Ali’nin olduğu 11’de Köybaşı’nı sahaya sürmenin amacı ne? Hem de sol önde!
ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Halı mıdır, seccade midir her ne ise, asıl Sivas’ta lazımdı Fenerbahçe’ye!.. Yanlış anlaşılmasın Cocu’yu sarıp memleketine postalamak için değil, onun vadesini devre arasına kesti Başkan…
Hataları, korkuları altına süpürmek için de kullanılır halı! Çünkü herkes bıktı. Evet… Sivas’ta beraberlik, düşme hattının üzerindeki (!) Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana her maçta pekişen kimliğe göre hiç de fena değil… 9. Haftada taraftara dokuz doğurtan, bir türlü toparlanamayan, gol atamayan, kazanamayan, hatta kadrosu belli olmayan bir Fenerbahçe, Sivas’tan zaferle dönecek değildi.
SERDAR ALİ ÇELİKLER (HABERTÜRK) - Ali Bey bu zamana kadar 50 milyon dolar cebinizden para verip SPK operasyonu için gereken kaynağı sağladınız. Göğüs reklamı için 6 milyon dolar verdiniz. Kredi deseniz bankanız kulübün emrinde.
Siz sahip çıkmasanız bu kulüp ya Araplara ya Malezyalılara satılma aşamasındaydı. Fenerbahçeliler bunları bilsin. Herkesin size şükran borcu var. Ama bir zahmet bir 56 milyon dolar daha harcayıp en az 2 mümkünse 3 kaliteli oyuncu almalısınız. Yine şampiyon olmaz bu takım ama üst sıralara tırmanır.
Bu takım kalitesiz bir şekilde; yanlış bir şekilde kuruldu. 9 haftada atılan 6 golün 2'sini atanlar bugün takımda yok. 2-3 üst düzey oyuncu olmayınca olmuyor işte.. Haa sayın başkan, bundan sonraki transferleri sakın ola o arogan ve beceriksiz Fransız'a yaptırmayın. Bu gerçekleri size kim söyler bilemem ama ben görevimi yapayım.
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