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Siz sahip çıkmasanız bu kulüp ya Araplara ya Malezyalılara satılma aşamasındaydı. Fenerbahçeliler bunları bilsin. Herkesin size şükran borcu var. Ama bir zahmet bir 56 milyon dolar daha harcayıp en az 2 mümkünse 3 kaliteli oyuncu almalısınız. Yine şampiyon olmaz bu takım ama üst sıralara tırmanır.