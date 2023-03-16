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Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

Sivasspor Fiorentina maçı için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'ndeki son temsilcimiz olarak mücadelesine devam eden kırmızı beyazlı ekibimiz, bu akşam evinde köklü İtalyan ekibi Fiorentina karşısında çeyrek final arıyor. İşte, zorlu mücadeleye ilişkin bilgiler...

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  • Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Sivasspor Fiorentina saat kaçta ve ne zaman?

    UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, son 16 turu rövanş maçında Fiorentina karşısına çıkıyor. CFR Cluj, Ballkani ve Slavia Prag'ı eleyerek adını bir üst tura yazdıran ekibimiz, İtalyan ekibi karşısında çeyrek final arıyor. İşte, ayrıntılar...
  • Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Sivasspor Fiorentina saat kaçta ve ne zaman?

    SİVASSPOR FIORTENTINA MAÇI NE ZAMAN?

    Sivasspor Fiorentina son 16 turu rövanş maçı bu akşam saat 20:45'de oynanacak.
  • Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Sivasspor Fiorentina saat kaçta ve ne zaman?

    SİVASSPOR FIORTENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Sivasspor Fiorentina maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
  • Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Sivasspor Fiorentina saat kaçta ve ne zaman?

    SİVASSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Muammer Yıldırım, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James, Yatabare.
  • Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Sivasspor Fiorentina saat kaçta ve ne zaman?

    SİVASSPOR FIORTENTINA MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2021-2022 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdığını duyurmuştu.

    Dolayısıyla Sivasspor Fiorentina eşleşmesinde de deplasman golü kuralı bulunmuyor.
  • Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Sivasspor Fiorentina saat kaçta ve ne zaman?

    SİVASSPOR NASIL TUR ATLAR?

     Temsilcimiz Sivasspor'un çeyrek finale yükselmesi için İtalyan ekibi Fiorentina'yı rövanş maçında 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

    Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle kırmızı beyazlı ekibimiz, rakibini tek farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. 
  • Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Sivasspor Fiorentina saat kaçta ve ne zaman?

    Uzatmalarda da tek farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

    Temsilcimiz rakibi ile berabere kalması ya da mücadeleyi Fiorentina'nın kazanması halinde tur atlayan taraf İtalyan ekibi olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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