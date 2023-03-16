SİVASSPOR FIORTENTINA MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2021-2022 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdığını duyurmuştu.



Dolayısıyla Sivasspor Fiorentina eşleşmesinde de deplasman golü kuralı bulunmuyor.