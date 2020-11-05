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Sivasspor - Karabağ | CANLI YAYIN

Sivasspor - Karabağ maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor. Üçüncü maçlar öncesinde Sivasspor'un da Karabağ'ın da puanı bulunmuyor

Sivasspor Karabağ | CANLI YAYIN - Sivasspor Karabağ maçı şifresiz mi hangi kanalda yayınlanıyor? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Karabağ'ı konuk ediyor. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

SİVASSPOR - KARABAĞ

SAAT: 20.55
HAKEM: Sandro Scharer
STAT: 4 Eylül
YAYIN: beIN SPORTS 1

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Fajr, Claudemir, Erdoğan, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare

KARABAĞ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.

Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Grupta 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

MaçGBMAYPuan
Villarreal2200846
Maccabi Tel-Aviv2200316
Demir Grup Sivasspor2002470
Karabağ2002140

SİVASSPOR'UN AVRUPA'DAKİ GOLCÜLERİ

Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (2),Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.

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