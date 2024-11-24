Sivasspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Sivasspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetimindeki ilk maçında 3 puan almak istiyor.
SAAT: 13.30
STAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu
HAKEM: Burak Pekkan
YAYIN: beIN Sports 1CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Uros, Noah Sonko, Uğur, Samuel, Charis, Garry, Azizbek, Alex, Fode.
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Espinoza, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor.
ZEMİN KARLA KAPLANDI
Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceledi.
Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu.
Stadyum çalışanlarına sahayı temizleme talimatı veren Pakkan, müsabakanın başlama saatine yakın zemini inceleyip maçla ilgili kararı vereceği de öğrenildi.
Diğer yandan Sivas’ta yoğun kar yağışı devam ediyor.