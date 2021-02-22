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Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel

Ligde 26 haftada 8 kez fileleri havalandıran Max Gradel, kırmızı-beyazlılarda en golcü isim oldu

Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel

Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 28 gole, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Max Gradel 8 golle katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 33 yaşındaki hücum oyuncusu Max Gradel, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor.

Sivas ekibinin 26 haftada rakip filelere gönderdiği 28 gole, tecrübeli oyuncu 8 golle katkıda bulundu.

Max Gradel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

SİVASSPOR'UN GOLCÜLERİ

Sivas temsilcisinde 9 oyuncu ligde geride kalan 26 haftada gol sevinci yaşadı.

Bu periyotta rakip fileleri 28 kez havalandıran kırmızı-beyazlılarda, gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel 8 golle takımına en çok katkı sağlayan isim oldu.

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve forvet Mustapha Yatabare'nin 5'er kez rakip fileleri havalandırdığı Sivasspor'da, Faycal Fajr 3, Erdoğan Yeşilyurt 2, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ve Olarenwaju Kayode 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'un ligin 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Karagümrüklü oyuncu Joseph Lichaj kendi kalesine gol atmıştı.

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