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        Sivas’ta tatilden dönen ailenin olduğu taksinin kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Sivas'ta taksi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 08:28
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        Tatil dönüşü feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
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        Engin Polat yönetimindeki taksi, Sivas-Erzincan kara yolu yan yolda E.G. idaresindeki sebze yüklü kapalı kasa kamyon ile çarpıştı.

        Kazada taksi şoförü ile araçta bulunanlardan Abdulkadir (45), Zeynep (37) ve Zeynep Bilge Ünsal (12) yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

        ALANYA'DAKİ TATİL DÖNÜŞÜ OTOGARDAN TAKSİYE BİNDİLER

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan ailenin Alanya'dan tatilden döndükleri ve Eğri Köprü Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için Sivas Otogarı'ndan araca bindikleri öğrenildi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da kazanın olduğu yere gelerek bilgi aldı.

        VALİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

        Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın sabaha karşı 5.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

        Olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Şimşek, "Bir kamyonun ticari taksiye çarpması soncu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız da ağır yaralı durumda. Kazanın, görüntülere baktığımızda ticari taksinin ışık ihlali, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz. Yaralımız şu anda hastanede, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemiz Alanya'dan tatilden dönüyor. Sivas'ta ikamet eden bir ailemiz." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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