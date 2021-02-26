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HaberlerGündem3. SayfaDEĞNEKÇİLER| Son dakika: Sivil polislerden 'değnekçilere' suçüstü - Adana
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Sivil polislerden 'değnekçilere' suçüstü kamerada

Adana'da, 'değnekçi' olarak tabir edilen kişilerin, araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan park ücreti istediği ihbarı üzerine sivil polisler, adrese gidip araçlarını park etti. Şüphelilerin, polislerden 5 TL park ücreti aldığı anlar gizli kamerayla görüntülendi

DEĞNEKÇİLER| Son dakika: Sivil polislerden 'değnekçilere' suçüstü - Adana
DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu adrese sivil olarak giderek, aracı park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen kişi, 5 TL park ücreti istedi.

Polis de ücret isteyen A.A.'ya 10 TL verip, aracı park etti. A.A. ise 'değnekçilik' yaptığı öne sürülen arkadaşına ücreti verip, para üstü olarak polislere 5 TL verdi. Bu anlar, polisler tarafından kamerayla görüntülendi.

Polisin telsiz anonsu üzerine bölgeye resmi ekipler sevk edildi. A.A. ile değnekçilik yapan ve ismi açıklanmayan kişi, polislere, aralarında para alışverişi olmadığını öne sürüp, birbirlerini tanımadıklarını iddia etti. Polis, şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 79'uncu maddesine göre yaptıklarının yasal olmadığını söyledi.

Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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