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Sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendi - SİİRT



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İstiklal Marşı okunması- Kur'an okunması, hatim duası yapılması- Şehitliğe karanfil bırakılması- AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hamit Bedük'ün konuşması- Siirt Üniversitesi Kızılay Topluluğu üyesi Sultan Kesici'nin konuşması- Lokum dağıtılması

Siirt'te sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendiSİİRT (AA) - Siirt'teki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehitliği ziyaret etti.AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte düzenlediği programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlib şehitleri için dua edildi.Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hamit Bedük, İdlib'de askerlerin şehit olduğu saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirterek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sivil toplum örgütleriyle şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.Siirt Üniversitesi Kızılay Topluluğu Üyesi Sultan Kesici ise "Söz konusu vatan olunca birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak askerimizin başarısı için bir araya gedik, bayrağımızın altında kenetlendik." diye konuştu.