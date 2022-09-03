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Haberler Sağlık Sivilce Lekeleri Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sivilce Lekelerine Ne İyi Gelir?
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Sivilce lekeleri neden olur ve nasıl geçer? Sivilce lekelerine ne iyi gelir?

Sivilce lekeleri birçok insanın muzdarip olduğu bir sorundur. En sık rastlanan cilt problemi olarak da anılmaktadır. Genelde ergenlik döneminde ortaya çıkan bir sorun olduğu gözlemlenmektedir. Estetik açıdan hoş bir görüntü oluşturmadığından dolayı hangi yöntemler ile geçeceği sıkça araştırılmaktadır. Sivilce lekeleri neden olur, sivilce lekeleri nasıl geçer, evde sivilce lekeleri en çabuk nasıl geçer soruları oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Sivilce Lekeleri Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sivilce Lekelerine Ne İyi Gelir?
Sivilce lekeleri neden olur ve nasıl geçer?
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Sivilce Lekeleri Neden Olur?

Pek çok farklı nedenden dolayı kişilerin cildinde sivilce oluşumu meydana gelebilmektedir. Genelde ergenlik döneminde sıkça görülen bu durum bazen stres gibi faktörlerden dolayı da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca kadınların regl dönemi yaklaştığında da oluşum gösterdiği gözlemlenmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan bu durumun nasıl geçeceği ise merak konusudur. Sivilce lekeleri için maske tarifleri bulunmaktadır. Bu tariflerden bazılarının oldukça faydalı olduğu da gözlemlenmektedir.

Sivilce Lekesi Nasıl Geçer?

Sivilce lekelerinin nasıl geçtiği merak konusudur. Farklı yöntemler sayesinde geçtiği bilinmektedir. Ancak bazı yöntemlerin daha sık uygulandığı ve iyi bir sonuç verdiği görülmektedir. Bu yöntemlerden biri limon suyudur. Limon suyunun pamuğa damlatılarak sivilce üzerine sürülmesi ve ardından ılık su ile yıkanması önerilmektedir.

Bir diğer yöntem ise aleo vera maskesidir. Aleo vera cilde sürüldükten sonra yarım saat kadar bekletilmesi ve ardından yıkanması gerekmektedir. Bu maske ile birlikte bir süre sonra sivilce lekeleri kaybolmaktadır. Bunların dışında salatalık maskesinin de etkili bir yöntem olduğu gözlemlenmektedir. Salatalık cildi dinlendiren bir özelliğe sahiptir ve lekelerin üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

Sivilce Lekelerine Ne İyi Gelir?

Sivilce lekelerine iyi gelen birçok farklı yöntem ve öneri bulunmaktadır. Bu önerilerden ilki cildin günde 2 defa temizlenmesi gerektiğidir. Özellikle yağlı cilde sahip olanların yağsız kremler tercih etmesi önerilmektedir. Bununla birlikte tonik kullanımı da fazla kirin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Cildin güneşten korunması ve kozmetik ürünlerinin aşırı kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Aynı zamanda cildin nemli tutulması da gerekmektedir. Böylelikle cilt daha temiz ve pürüzsüz bir hale gelmektedir.

Sivilce Lekeleri İçin Maske

Hemen hemen her insanın yaşamının belirli dönemlerinde yüzünde sivilce oluşmaktadır. Bu sivilce lekeleri ise estetik görünümden uzak olduğu için kişiyi rahatsız edebilmektedir. Bundan dolayı da yüzdeki sivilce lekeleri için ne yapılmalı sorusu sıkça sorulmaktadır. Maskeler ise bu konuda sık tercih edilen yöntemler arasındadır. Maske önerileri ise şu şekildedir:

  • Kil maskesi
  • Yoğurt ve salatalık maskesi
  • Aleo vera maskesi
  • Hindistan cevizi yağı maskesi
  • Yumurta beyazı maskesi

Evde Sivilce Lekeleri En Çabuk Nasıl Geçer?

Evde sivilce lekelerinin en hızlı şekilde geçebilmesi için bazı maskelerin uygulanması ve önerilerin dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle kil maskesi, aleo vera maskesinin yapılması bu konuda oldukça faydalı sonuçlar sağlamaktadır. Ayrıca cildin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Geçmeyen lekeler içinse bazı tedavi yöntemlerinin bulunduğu bilinmektedir.

Sivilce Lekeleri Kesin Çözüm

Sivilce lekelerinin kesin olarak geçmesi için mutlaka düzenli bakımların yapılması önerilmektedir. Bazı maskelerin uygulanması ve cildin temizliğine dikkat edilmesi sivilce lekelerinin yok olmasına neden olmaktadır. Bunun yanında cildin güneşten korunması ve tonik ile temizlenmesi gerekmektedir. Tonik ile temizleme işlemi ciltte bulunan kirin giderilmesine neden olmaktadır. Bu durumda sivilce oluşumunu engellemektedir. Ayrıca salatalık cildi temizlediğinden dolayı salatalık maskesinin mutlaka uygulanması önerilmektedir. Eğer uygulanan tüm yöntemlere rağmen lekeler geçmiyor ve iz kalıyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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