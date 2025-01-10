Siyah Kalp son bölümde neler yaşandı? Siyah Kalp 16. bölüm izle
Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Siyah Kalp, dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. 16. bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin son bölümü siteye yüklendi. İşte, Siyah Kalp 16. bölümün özeti ve bölümü izleyebileceğiniz link...
Siyah Kalp dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Show TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Siyah Kalp'te dün akşam arka arkaya yaşanan gelişmeler, seyirciyi ekran başına kilitledi. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 16. bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz link...
SİYAH KALP’İN 16 BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cihan, her şeyi geride bırakarak Melek’in karşısına çıkar ve ondan af diler.
SİYAH KALP SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Melek, Cihan’a her ne kadar hala aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan’a güvenemez.
Sevilay ve Nuh birbirlerine kavuştukları için mutluyken artık önlerinde duran en büyük engeli kaldırmayı amaçlarlar.
Nuh ve Melek ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan Sumru’nun da hayatında bir gelişme yaşanır.
Sumru için bu durum her ne kadar sürpriz olmasa da hem onun hem de ikizlerinin hayatı etkilenecektir.
Şansalanlar’da beklenmedik işbirlikleri büyük kaoslara yol açar.
Bunların sonucunda geçmişin hala açılmayan sırları gün yüzüne çıkacaktır.
SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE
Dün akşam 16. bölümü ile seyirci karşısına çıkan Siyah Kalp'in son bölümü siteye yüklendi. Aşağıdaki linkten Siyah Kalp son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.
SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLERİ İZLEYEBİLİRSİNİZ
Siyah Kalp'in bu zamana kadar yayınlanan tüm bölümlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.