Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 21. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA || Show TV ekranı ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (20 Şubat 2025)

        Siyah Kalp 21. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, 20 Şubat Perşembe akşamı 21. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin son bölümünde, Melek ve Cihan, bebekleri için endişelenirken her şeyin yolunda olduğunu öğrenirler. Onlar sonunda aşklarını mutlulukla yaşamak ister ama bu birlikteliği Nuh'tan saklamak zorunda olmaları durumu gittikçe zorlaştırır. Siyah Kalp 21. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 20 Şubat 2025 Show TV Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 08:49 Güncelleme: 21.02.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 21. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Sumru her şeyin yolunda gittiğini düşünürken yine evlatlarının derdine düşer. Şansalanlar ise yeni mecburiyetleri ile karşı karşıya kalacaktırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 21. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        2

        SİYAH KALP’İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Tahsin konağı almak için Sametlerin karşısındadır.

        3

        Fakat yaşanan başka büyük bir olay yüzünden Tahsin amacını erteler.

        4

        Melek ve Cihan, bebekleri için endişelenirken her şeyin yolunda olduğunu öğrenirler.

        5

        Onlar sonunda aşklarını mutlulukla yaşamak ister ama bu birlikteliği Nuh’tan saklamak zorunda olmaları durumu gittikçe zorlaştırır.

        6

        Nuh başta Cihan olmak üzere Şansalanları çevresinde istemez.

        7

        Onun öfkeli halleri Sevilay ile aralarında sorun oluşturduğu için Nuh kendini dizginlemeye çabalar.

        8

        Sumru her şeyin yolunda gittiğini düşünürken yine evlatlarının derdine düşer.

        9

        Şansalanlar ise yeni mecburiyetleri ile karşı karşıya kalacaktırlar.

        10

        SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE

        20 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 21. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        SİYAH KALP 21. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        SİYAH KALP 22. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!