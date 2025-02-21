Siyah Kalp 21. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, 20 Şubat Perşembe akşamı 21. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin son bölümünde, Melek ve Cihan, bebekleri için endişelenirken her şeyin yolunda olduğunu öğrenirler. Onlar sonunda aşklarını mutlulukla yaşamak ister ama bu birlikteliği Nuh'tan saklamak zorunda olmaları durumu gittikçe zorlaştırır. Siyah Kalp 21. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 20 Şubat 2025 Show TV Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 21. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Sumru her şeyin yolunda gittiğini düşünürken yine evlatlarının derdine düşer. Şansalanlar ise yeni mecburiyetleri ile karşı karşıya kalacaktırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 21. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
SİYAH KALP’İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Tahsin konağı almak için Sametlerin karşısındadır.
Fakat yaşanan başka büyük bir olay yüzünden Tahsin amacını erteler.
Melek ve Cihan, bebekleri için endişelenirken her şeyin yolunda olduğunu öğrenirler.
Onlar sonunda aşklarını mutlulukla yaşamak ister ama bu birlikteliği Nuh’tan saklamak zorunda olmaları durumu gittikçe zorlaştırır.
Nuh başta Cihan olmak üzere Şansalanları çevresinde istemez.
Onun öfkeli halleri Sevilay ile aralarında sorun oluşturduğu için Nuh kendini dizginlemeye çabalar.
Sumru her şeyin yolunda gittiğini düşünürken yine evlatlarının derdine düşer.
Şansalanlar ise yeni mecburiyetleri ile karşı karşıya kalacaktırlar.
SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE
20 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 21. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.