Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 21. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Sumru her şeyin yolunda gittiğini düşünürken yine evlatlarının derdine düşer. Şansalanlar ise yeni mecburiyetleri ile karşı karşıya kalacaktırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 21. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…