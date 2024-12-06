'Siyah Kalp' heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 2 saat 10 dakika övgü dolu yorumlar alarak TT listesine girdi.

'SİYAH KALP’İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Cihan, Sevilay’ı silah zoruyla Nuh’un yanından aldı ve arabaya bindirip kaçmalarına engel oldu. Öfkeden gözü dönen Cihan, Sevilay’ı konağa getirdi. Hikmet ve Cihan, Sevilay’a konakta bir esir hayatı yaşatmaya başlatırken Nuh ise Bünyamin ve adamlarının saldırısından ağır yaralı bir halde köylüler tarafından bulundu. Nuh’un hemen tedavi edilmesini sağlayan Tahsin, bu durumdan Melek’i de haberdar etmedi. Nuh’a yapılanları sindiremeyen Tahsin bunun intikamını almak için harekete geçti. Melek, bebeğini aldırmak için gittiği klinikte kararından vazgeçti. Sumru’dan gelen telefonla onunla buluşmaya gitti. Sumru’yla aralarında duygusal bir konuşma geçti ve ikilinin arasındaki buzlar iyice eridi.

Sumru ve Melek arasında buzlar eriyor; REKLAM Samet ve Cihan, Tahsin’in niyetini ve ikizlerin yanında olduğunu öğrenince ondan kurtulmak için ortaklığı bozmaya karar verdi. Ancak yapılan anlaşmalarda Tahsin’in ortaklığın bozulması karşılığında yüklü bir miktar tazminat alacağını duyan baba oğul büyük bir şok yaşadı. Şansalanlar artık Tahsin’in Melek ve Nuh’un arkasında durduğunu öğrendi.

“Nuh ve Melek’in arkasında ben varım”; Sumru’nun halıcıda çalıştığını duyan Samet, ona dünyayı dar etmek için halıcıya gidip işten kovulmasını istediğini söyledi. Ancak dükkan sahibi Samet’e ters bir şekilde tepki verince Sumru işine devam etti. Sumru’yu köşeye sıkıştırmaya çalışan Samet, Nihayet Hanım’a giderek onun konağa dönmesini sağlarken Hikmet’in Harika’ya gizlice yaptırdığı DNA testi sonucu eve geldi. Raporda Harika’nın babasının Samet olmadığı yazınca herkes neye uğradığını şaşırdı.

Samet’i şaşkına çeviren DNA testi sonucu; REKLAM Cihan’ın yaptıklarını öğrenen Melek, Nuh’u görmeye gitti. Nuh’un halini görünce Cihan’dan hesap sormak için elinde silahla konağın kapısına dayandı. Cihan’la karşı karşıya gelen Melek, onu vurdu. Melek Nuh’un intikamını Cihan’dan aldı; 13. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Heyecanla izlenen dizinin ekrana gelen on ikinci bölümünün hemen ardından on üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Melek doğacak çocuğunun babasını vurmasının şokunu yaşıyor. Şansalan ailesi silah sesinin nerden geldiğini anlamaya çalışırken Cihan’ı kanlar içinde yerde gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Cihan için “Çok yaşamaz diyorlar” cümlesi tanıtıma damgasını vuruyorken Melek’in intihar edip etmeyeceği yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

Siyah Kalp 13. Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.