Siyah noktalar nasıl geçer? Kendi imkanlarımızla neler yapabiliriz?
Cildimizin kronik sorunlarından biri de siyah noktalardır. Sürekli farklı yöntemler deneyerek veya ilaçlar kullanarak kurtulmaya çalışsak da asla kesin bir sonuca varamayız. Evimizde kendi imkanlarımızla siyah noktalardan nasıl kurtuluruz? İşte detaylar...
Yüzümüzün temiz ve güzel görünmesi bizim için çok önemlidir. Günlük bakımlar ve doğal ürünler gibi farklı yollar deneyerek cildimizi siyah noktalardan kurtarmaya çalışırız. Siyah noktalardan, günlük yapacağımız basit uygulamalarla kolaylıkla kurtulabiliriz.
1. Siyah noktalarını sadece elini yıkadıktan sonra çıkar veya patlat
Temiz ve dikkatli bir şekilde yaparsan, siyah noktaları iz bırakmadan çıkarmak mümkündür. Doğru yapıldığında, bu patlatma yöntemi gözeneklerini temizlemek için hızlı ve etkili bir yoldur.
Siyah noktayı güvenli bir şekilde patlatmak
- Önce duş al. Sıcak bir duş gözeneklerini açacak ve siyah noktaların patlamasını kolaylaştıracaktır. Aynı etkiyi elde etmek için 10-15 dakikalık bir buhar uygulaması da yapabilirsin.
- Ellerini iyice yıka. Sabun ve su kullanarak 20 saniye boyunca yıka. Kirli parmaklarla siyah nokta patlatmak gözeneklerine daha fazla bakteri bulaştıracaktır.
- Cildine hafifçe astrenjan sür. Bir eczane ya da güzellik mağazasından ucuz astrenjan satın alabilirsin. Siyah nokta alanını az miktarda ıslat.
- Patlatmak için siyah noktayı pamuk topuyla sık. Gözeneğindeki kiri çıkarmak için siyah noktanın her iki tarafını hafifçe sık.
- Cildini su ve astrenjan ile yıka. Yüzüne soğuk su çarp, sonra bir kez daha az miktarda astrenjan sür. Sonra ellerini yıka.
2. Kendi siyah nokta temizleme araçlarını kullanma
Birçok mağaza artık evde yüz bakımı yapman için kendi siyah nokta çıkarma araçlarını satıyor. Ancak bu aletler genellikle bakterilerle doludur ve cildinde iz bırakabilir. Çelik aletleri kullanmayı profesyonellere bırak ve temizleyici ve cilt soyucu krem kullanmaya devam et.
3. Aşındırıcı cilt soyucu kremlerden kaçın
Eğer hassas bir cildin varsa, sert cilt soyucu krem kullanmak ancak cildini tahriş eder ve siyah noktalarını daha da azdırır. Eğer bir cilt soyucu krem sana acı veriyorsa, kullanmayı bırak ve daha yumuşak bir temizleyici ile devam et. Daha sert ovaladığında sıkıntı yaşıyorsan, en yumuşak cilt soyucu krem olarak yulaf ezmesini kullanmayı dene.
4. Yüzünü günde iki kez yıka
Siyah noktaların oluşmasını önlemek için iyi bir yüz temizleme rutini gereklidir. Bir dermatologla görüş ve cildine neyin iyi geldiğini görmek için deneme yap.
Etkili bir yüz yıkama rutini oluşturmak
- Yüzünü yıkamadan önce makyajını temizle. Makyaj bırakılırsa gözenekleri çabucak tıkayacaktır, bu nedenle her gece makyaj temizleyici mendil veya temizleyici ile makyajını çıkarman önemlidir.
-Yüzünü sabah ve gece yıka. Sabah yüzünü yıkamak gün boyunca seni canlı tutacaktır, gece temizliği ise gün boyu biriken kirleri temizleyecektir.
- Hassas, akne karşıtı bir temizleyici kullan. Cilt türüne göre yağı giderip gözenekleri temizleyecek bir temizleyici seç.
- Peşinden hassas bir yüz nemlendiricisi kullan. İyi bir nemlendirici siyah noktalara neden olan aşırı yağ üretimini engeller.
Kaynak: Wikihow