Siyah noktayı güvenli bir şekilde patlatmak

- Önce duş al. Sıcak bir duş gözeneklerini açacak ve siyah noktaların patlamasını kolaylaştıracaktır. Aynı etkiyi elde etmek için 10-15 dakikalık bir buhar uygulaması da yapabilirsin.

- Ellerini iyice yıka. Sabun ve su kullanarak 20 saniye boyunca yıka. Kirli parmaklarla siyah nokta patlatmak gözeneklerine daha fazla bakteri bulaştıracaktır.

- Cildine hafifçe astrenjan sür. Bir eczane ya da güzellik mağazasından ucuz astrenjan satın alabilirsin. Siyah nokta alanını az miktarda ıslat.

- Patlatmak için siyah noktayı pamuk topuyla sık. Gözeneğindeki kiri çıkarmak için siyah noktanın her iki tarafını hafifçe sık.

- Cildini su ve astrenjan ile yıka. Yüzüne soğuk su çarp, sonra bir kez daha az miktarda astrenjan sür. Sonra ellerini yıka.