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Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan bir polisin cumartesi günü yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Cameron Derrigs, Sasa Johnson’a cinayet komplosu kurmakla suçlandı.

Reuters, Cameron Deriggs'in cumartesi günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacağını aktardı.

Cinayete teşebbüs kapsamında çarşamba günü tutuklanan beş kişiden biri olan Deriggs’in haricindeki dört şüphelininse önümüzdeki aya kadar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

My London haber sitesinin aktardığına göre, Britanya’da ‘‘Black Lives Matter’’ hareketinin ve ‘‘Take the Initiative’’ (TTIP) Partisi’’nin yönetici pozisyonundaki üyesi 27 yaşındaki kadın, Güney Londra Southwark’ta bir evin arka bahçesinde düzenlenen doğum günü partisine katılmıştı.

Dört adamın içeri girip ateş açmasıyla saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden kadına saldırıda polis, ilk aşamada hedef alındığına dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti.

Saldırıya uğrayan kadının annesi, yaklaşık 30 kişinin olduğu doğum günü partisinde yalnızca Sasha’nın hedef alındığını söyledi.

TTIP kurucu üyelerinden Charles Gordon, Johnson’a yönelik saldırının hedefli olabileceğinden korktuklarını ve endişelerinin arttığını belirttiler. Gordon, "Tedbirli ve bilinçli olmamız gerektiğini söylemek isterim; gerçek şu ki, ne olduğunu bilmiyoruz.’’ İfadesini kullandı.

Olay hakkında çok fazla spekülasyon olduğunu söyleyen parti sözcüleri önceliğin saldırıya uğrayan arkadaşlarının bir an önce iyileşmesi olduğunu söyledi.