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        Haberler Gündem Politika Siyasette “normalleşme” 2025 yılında da sürecek mi? | Son dakika haberleri

        Siyasette “normalleşme” 2025 yılında da sürecek mi?

        Yerel seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasıyla başlayan "normalleşme" süreci 2025 yılında da sürecek. Yılbaşında Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni yıllarını tebrik etmesi bekleniyor.

        Giriş: 25.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:40
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        'Normalleşme' 2025'te de sürecek mi?
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        31 Mart Yerel seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak bayramlarını kutladı. Ardından 2 Mayıs’ta Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Erdoğan ise iade ziyareti 10 Haziran’da gerçekleştirdi.

        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından parti içinden Özel’e “normalleşme” üzerinden eleştiriler yöneltildi. Ancak CHP Genel Başkanı sürecin devam edeceğini açıkladı.

        “NORMALLEŞME" SÜRECİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK

        İstanbul ve Ankara dahil 5 Büyükşehir ve Şişli Belediyesine SGK prim borçları dolayısıyla haciz başlatılması sonrasında da “normalleşme”nin sürüp sürmeyeceği merak ediliyordu. Edinilen bilgiye göre “normalleşme” süreci 2025 yılında da devam edecek.

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        CHP Lideri Özel’in bayram cenaze ya da özel tarihlerde siyasi polemikleri/husumetleri kenara bıraktığını ve insani ilişkileri günlük siyasetten ayrı tuttuğunu belirten CHP’li kaynaklar muhalefet etmekten de geri kalmadıklarını söyledi.

        ÖZEL, ERDOĞAN VE BAHÇELİ’Yİ ARAYACAK MI?

        CHP'li kaynaklar yeni yılda da muhalefet etmekte herhangi bir eksiklik olmayacağını vurguladı. Yılbaşında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi arayarak yeni yıllarını tebrik etmesi bekleniyor.

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