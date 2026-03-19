Siyasi liderlerden bayram mesajları

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rahmet ve bereket ayı ramazana elveda derken, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aile bağlarının güçlendiği, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği; dayanışma ve paylaşmanın zirve yaptığı bu günler, toplumsal dokumuzu ayakta tutan değerlere de can vermektedir. Maalesef bir bayrama daha buruk bir sevinçle giriyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve yayılmacı eylemlerin biran önce sona ermesini, çatışma yerine diplomasinin hakim olmasını temenni ediyor ve bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Türkiye, güçlü devlet geleneği, dirayetli liderlik ve milli dayanışma ruhundan aldığı güçle, ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada hem kendi istikrarını korumakta hem de bölgesinde barış ve adaletin tesisi için kararlı bir duruş sergilemektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele, iç cephemizi tahkim ederken, aynı zamanda bölgemizin huzur ve refahını da doğrudan ilgilendirmektedir” dedi.

Yılmaz, terörü gündeminden çıkarmış bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda çok daha yüksek standartlara ulaşacağına inandığını belirterek, “Etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden kurulan emperyalist tuzaklara vereceğimiz en güzel cevap; farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltmektir. Ramazan Bayramı vesilesiyle, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır şartlar altında hayat mücadelesi veren mazlumları gönülden selamlıyoruz. Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir. Bu duygularla, Ramazan Bayramı’nın ülkemize, bölgemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı geride bırakırken, bizleri bir araya getiren mübarek bayrama kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; gönüllerimizi buluşturan, hasretleri dindiren, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en kıymetli zamanlardır. Bu bayramda da milyonlarca vatandaşımız sevdiklerine kavuşmak için yollarda olacak. En büyük temennimiz; hiçbir bayram sevincinin yarım kalmaması, herkesin sevdiklerine sağlıkla ulaşmasıdır. Lütfen trafikte sabırlı olalım, kurallara titizlikle uyalım. İçişleri Bakanlığı olarak; emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve tüm birimlerimizle bayram süresince 7/24 görev başındayız. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında sahadayız. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: BU ÜLKEYİ BİR BAYRAM HAVASINDA AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Genel Başkan Özgür Özel, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, milletimizin birliğini pekiştirdiği, dayanışmayı büyüttüğü mübarek günlerdir. Ancak ne yazık ki halkımız ile birlikte bu bayramı da buruk karşılıyoruz. Büyük bir ekonomik krizin yanında, derin bir adalet ve demokrasi krizi yaşıyoruz. Bir avuç insanın menfaati için, milletimizin huzurunun ve refahının feda edildiği, devletin gücünün millete karşı kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim safımız milletle birdir! Bu devletin sahibi de millettir!”

“Söz veriyoruz: Her yanı dağılan bu büyük evi, yani vatanımızı yeniden toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri bizim dönemimizde aynı bayram sofrasına birlikte oturacak. Hüzünlerin, hasretlerin, küslüklerin yerini kucaklaşmalar alacak. Hep birlikte bu ülkeyi bir bayram havasında ayağa kaldıracağız! Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

