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Siyasi partilerde genel merkezlerinde bayramlaşma yapılmayacak

Türkiye koronavirüs gölgesinde Ramazan Bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Sosyal mesafe kuralı gereği kucaklaşmalar, el öpmeler ertelenecek. Siyasetçiler de koronavirüs tedbirlerine uygun bayramlaşacak. Parti genel merkezlerinde bayramlaşma yapılmayacak. Liderler bayram mesajlarını yazılı mesajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla yapacak...

Ramazan Bayramı
HABERTURK.COM

Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini dört bir koldan sürdürürken siyasette yaklaşan Ramazan Bayramı kutlamaları da yeni bir formata bürünecek.

PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

Buna göre parti genel merkezlerinde partililerle bayramlaşma programları yapılamayacak. Liderler bayram mesajlarını, yazılı açıklamalar, sosyal medya mesajları ve ekranlar üzerinden verecek. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle partiler arası bayramlaşma programları bu yıl yapılamayacak.

AK PARTİ'NİN ÖNERİSİNE OLUMLU YAKLAŞILDI

AK Parti, partilerle temasa geçerek video konferans üzerinden bayramlaşma için nabız yokladı. Bayramlaşmalarda genellikle ev sahibeliği görevini üstlenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu siyasi partilerle bu çerçevede temaslar yürüttü.
MHP, CHP ve İYİ Parti öneriye olumlu yaklaştı. Böylece partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılması netleşti.Koronavirüs tedbirleri kapsamında partilerin temsilcileri bayram kutlamalarını ekranlar üzerinden yapacak.

BASILI TEBRİK KARTLARI YERİNE MESAJ VE MAİL

Bu arada bayram tebrikleri de yeni döneme uygun hale getirildi. Basılı tebrik kartlarının yerine kısa mesajlar ve mailler aldı.
CHP grup yönetimi, milletvekillerinden koronavirüs döneminde seçmenlerine basılı tebrik kartı göndermemelerini istedi.

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