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Siyasiler oylarını kullanmaya başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlarla birlikte siyasilerde oylarını kullanmaya başladı

Siyasiler oylarını kullanmaya başladı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlarla birlikte siyasilerde oylarını kullanmaya başladı

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu ilk kullanan siyasilerden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TAD Rasime Polat İlkokuluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.

Oyunu 2102 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şanlıurfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır."

Bakan Bozdağ, seçimlere katılımın da yüksek olacağını düşündüğünü aktararak şunları kaydetti:

"O yüzden de bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği hakkında siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bir oy çok kıymetli, onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da demokratik yöntemlerde sandıkta iktidar tayin ederken söylemektir. Biri de budur. İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz. Şimdiden seçimlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum."

SOYLU: TERCİH, BAŞIMIZIN ÜZERİNEDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu kullandı. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.50 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta kullandı. DHA'nan haberine göre Bakan Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tüm Türkiye´de başladığını belirten Bakan Soylu, "Bugün, güzel bir sabah. Ülkemiz yaklaşık 60 güne yakın demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte hem milletvekili seçimlerini hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de seçimlerin nasıl demokratik bir şenliğe dönüştürülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yarından itibaren inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği ve huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercih, başımızın üzerinedir. Bugün sabah itibariyle tüm Türkiye´de 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar da herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandıkların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm koordinasyon, Yüksek Seçim Kurulu'yla birlikte yapılmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"AFET BÖLGESİNDE OY KULLANMA İŞLEMİ BİN 158 SANDIKTA BAŞLAMIŞTIR"

Deprem felaketinden etkilenen bölgelerde oy kullanma işlemi için konteynerler oluşturulduğunu belirten Bakan Soylu, "Şu anda Türkiye´de toplam 60 milyon 721 bin 745 yurt içi seçmen oy kullanacak. 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecek. Afet bölgesinde de oy kullanma işlemi için sandıklar kurulmuş ve oy kullanma işlemi toplam bin 158 sandıkta başlamıştır. Afet bölgesinde, ihtiyaç duyulan her yerde konteyner alanı oluşturulmuş ve milletimiz huzur ve güven içerisinde oy kullanma işlemine devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"60 GÜNE YAKIN BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ ŞENLİĞİ YAŞANMAKTADIR"

Türkiye'de seçim öncesi olayların geçmişteki seçimlere göre daha az yaşandığının altını çizen Bakan Soylu, "Oy kullanma işlemi, hızlı başladı. Bir önceki seçimde hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçimi olduğu için biraz uzun sürmekteydi. Seçim olaylarıyla ilgili herhangi bir durum söz konusuysa vatandaşlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayabilir. Aynı zamanda bugün kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa bugün de nüfus idarelerimiz açıktır. 60 güne yakın bir süredir Türkiye´de demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Olaylar da geçtiğimiz seçimlere göre daha az olmuştur. Daha önceki seçimlerde seçim öncesi olay sayısı, 351 ve 321´di. Bu 14 günlük süreçte toplam 50 seçim olayı oldu. Bu vesileyle milletimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bugün de demokratik bir olgunlukla bu seçimi tamamlayacak ve Türkiye, yepyeni bir sürece, güzel bir başlangıca adım atacaktır. Milletimiz ve gelecek nesillerimiz için hayırlı uğurlu olur inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTUNÇ, KAHRAMANMARAŞ'TA OYUNU KULLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraşta Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda oyunu kullandı. Onikişubat ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar dileyen Öztunç, 2474 numaralı sandıkta oy kullandı.

Öztunç, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi.
Seçimlerin demokrasi yarışı olduğunu ifade eden Öztunç, " Kahramanmaraşta bir önceki seçimde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 civarında oy almıştı. Onu arttırmak üzere uğraştık, çabaladık. İnşallah da arttıracağız. Umarım Türkiye için güzel günler olur" diye konuştu.

Öztunça, CHP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile partililer eşlik etti.

YEŞİL SOL PARTİ EŞ SÖZCÜSÜ UÇAR, İSTANBUL'DA OYUNU KULLANDI

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Sultangazi'de bulunan Gazi İlkokulu'nda kullandı. AA'nın haberine göre, beraberinde bazı partililerle Gazi Mahallesi'ndeki okula gelen Uçar, kayıtlı olduğu 1359 numaralı sandıkta oy verdi.

Okul çıkışında basın mensuplarına konuşan Uçar, seçimin ikinci tura kaldığını belirterek, bu seçimin Türkiye'nin ilk deneyimi olduğunu söyledi. İlk turda oy kullanmayanları sandığa davet eden Uçar, "Türkiye'de değişimin, demokrasinin gücüne inanan bütün mücadele arkadaşlarımızdan, halklarımızdan bugün sandık başlarına giderek, demokrasiye, değişime, eşitliğe ve özgürlüğe oy kullanmalarını talep ediyorum" dedi.

Uçar, sandıklarda görevli partililere teşekkür ederek, "14 Mayıs'tan daha dikkatli olacak şekilde hem oylarımızı hem sandıklarımızı hem de geleceğimizi korumak üzere arkadaşlarımdan daha güçlü göreve sarılmalarını talep ediyorum. Bu seçimin sonuçları da tüm Türkiye halkları için eşitliğe, özgürlüğe ve demokrasiye vesile olsun." diye konuştu.

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