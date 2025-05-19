Siyasilerden 19 Mayıs mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, Milli Mücadele'nin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: "Cumhuriyet'imizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyor, Türkiye Yüzyılı'nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin ve kahraman milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum."

KURTULMUŞ: GENÇLİĞİMİZ, EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin Anadolu'nun ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum." ÖZEL: BU YÜRÜYÜŞÜ İLELEBET SÜRDÜRECEĞİZ CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün… Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."