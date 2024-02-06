Siyasilerden 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin mesajlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin yaşandığı 04.17'de yaptığı paylaşımda, "Bundan tam 1 yıl önce bu dakikada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Depremin süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü. Yaşadıklarımız Asrın Felaketiydi. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde; eli öpülesi analarımızı, babalarımızı. Nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda hazırlanan 6 Şubat Belgeseli paylaşılarak, "Ama asrın felaketini hamdolsun asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük Hazırladığımız 6 Şubat Belgeseli, dayanışmamızı, birlikteliğimiz, dünyanın en büyük `İyileştirme Operasyonu´nun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. 6 Şubat´ın 1´inci yılında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah´tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Her birinin mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

BAKAN FİDAN: YANIMIZDA OLAN TÜM DOST ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

DHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, deprem döneminde Türkiye´nin yanında olan ülkelere teşekkür ederek, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Zor günümüzde yanımızda olan tüm dost ülkelere de bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hafızalarımızdan ve kalbimizden silinmeyecek o acı gecenin birinci yılındayız. Mevlam ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kaybettiğimiz bütün canlarımızı hasretle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN URALOĞLU: KAYBETTİĞİMİZ TÜM CANLARIMIZIN MEKÂNI CENNET OLSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı paylaşımda, devletin bütün imkanları ile sahaya indiğini belirterek, "Acının tarifi yoktu... Gözler kapandı, sözler tükendi, asrın felaketiyle gözyaşı döktü Türkiye... Gün; bir can bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü dedik ve devlet olarak bütün imkanlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk; asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik. Kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekânı cennet olsun. Rabb´im ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın! Unutmadık... Unutmayacağız" ifadeleri kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise depremde yaralanan vatandaşlara şifa dileyerek, "6 Şubat 2023´te meydana gelen Asrın Felaketi´nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah´tan rahmet niyaz ediyor; tedavi süreçleri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabb´im geride kalanlara sabır versin; ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve felaketlerden muhafaza eylesin" dedi.

BAKAN BOLAT: 86 MİLYON VATANDAŞIMIZI DERİNDEN ETKİLEDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremin 86 milyon vatandaşı etkilediğini belirterek, "Acısı hala taze olan Asrın Felaketi´nin üzerinden 1 yıl geçti. Tam 1 yıl önce 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden sarsan, hiçbir zaman yaşanmasını istemediğimiz yüzyılın felaketini yaşadık. Yaşadığımız bu felaket sadece deprem bölgesinde vatandaşlarımızı değil, 86 milyon vatandaşımızı derinden etkiledi. Pazarcık ve Elbistan ilçelerimizde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, yüzlerce kilometrelik bir alanda büyük yıkımlara sebep olurken 56 bin şehidimize ve günlerce, aylarca tutulacak yaslara yıllarca unutulamayacak anlara sebep verdi" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİ, HERKESE ULAŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise paylaşımında, "Hepimizi derin bir üzüntüye boğan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Dünya tarihinin karada meydana gelen etkisi en yüksek depremi olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin ilk anlarından itibaren devlet ve millet olarak yaraları sarmak için seferber olduk. Devletimizin şefkat eli, herkese ulaştı. `Biz birlikte Türkiye´yiz´ diyerek zor zamanları aşmak, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın öncülüğünde depremin tüm izlerini silmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb´im, aynı acıları tekrar yaşatmasın, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve afetten korusun" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: RABBİM BİZLERİ BİR DAHA BÖYLESİ FELAKETLERLE SINAMASIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Bir yıl geçti üzerinden. Ne kayıplarımızı unuttuk ne deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ne de kendi acısını bir kenara bırakıp yardıma koşan kahramanlarımızı. İlk anından itibaren depremin etkilerini en aza indirmek için asrın birlikteliğini sergileyerek canla başla çalıştık ve milletimize bir söz verdik: Yaralar tamamen sarılıncaya kadar tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah´tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri bir daha böylesi felaketlerle sınamasın" dedi.

ÖZEL: BİZİM ACIMIZIN AYRISI GAYRISI HİÇ OLMADI

CHP Genel Başkanı Özür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim. Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı. Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: O DERİN ÇARESİZLİĞİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Yüce Allah´tan rahmet diliyorum. Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı ve o derin çaresizliği unutmadık, unutturmayacağız. İnsanımızı duyan, anlayan ve yaşatan şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

ALTUN: TARİFİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ACI BIRAKAN FELAKETİNİN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara şifa dileyerek, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçi. `Asrın felaketi´ olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah´tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir kardeşimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile `Asrın Birlikteliği´ni ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun" dedi.

MSB: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Milli Savunma Bakanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı olarak 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

AFAD: KAYBETTİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Bundan tam bir yıl önce bugün, 6 Şubat günü saat 04.17´de hepimizi derinden sarsan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldık. Bu depremin ardından geniş bir alanda etkili olan çok sayıda deprem yaşadık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi taze; yüreğimizi yakmaya devam ediyor. İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanları ile Milletimizin yanında olduk; tarihin en büyük arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarını başlattık. Bu süreçte, Devlet-Millet birlikteliği ile dünyada eşine az rastlanır bir dayanışma gösterdik; asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük. Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz Milletimizin desteği ile gönülden gönüle köprüler kurduk; bir olduk, birlik olduk. Yaralarımızı el birliği ile sardık, afetin izlerini silmek için hep beraber çalıştık. Afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin 45´inci dakikasında afetin büyüklüğü, etki alanı ve kış mevsiminin zorlu koşulları süratle değerlendirilmiş; Türkiye Afet Müdahale Planı´na (TAMP) göre depremin seviyesi 4 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda uluslararası çağrıya çıkılmış, 90 ülkeden gelen 11 bin 488 arama kurtarma ekibi hızla deprem bölgesine sevk edilmiştir. Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine" ifadelerini kullandı.

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