'Paris, Helen'i kaçırıp Truva'ya götürmeseydi Homeros İlyada Destanı'nı nasıl yazacaktı? Kimse masumiyetle ilgilenmez' şeklinde özlü bir söz vardır ya...

Habertürk muhabiri Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Sıla da kimsenin masumiyetle ilgilenmeyeceğini düşünenlerden. Ünlü şarkıcı, şarkılarını ayrılık dönemlerinde yazdığını açıklayarak masumiyetle ilgilenilmediğini dile getirdi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Konserleri'nin ikinci gününde 5 bin kişinin izlediği Sıla, en çok 'Ayrılık' şarkısının alkış alması üzerine "Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz? Ben de şarkılarımın çoğunu ayrılık kısımlarında yazdım" açıklaması yaptı.

3 saatlik konserinde 35 şarkı seslendiren Sıla'yı izleyenler arasında Tuba Büyüküstün - Umut Evirgen, Dilan Çıtak Tatlıses, Bade İşçil ve Edip Akbayram da vardı.

Konserinin bir bölümünde 13 Temmuz'da 64 yaşına giren Sezen Aksu'nun yaş gününü kutlayan Sıla, "O bizim hayatımıza çok girdi, çok dokundu ona çok borcumuz var" diyerek meslektaşının 'Belalım' adlı şarkısını seslendirirken yine ayrılık konusuna değinerek "En az bir Sezen Aksu şarkısı dinlemeden ayrılık olmaz" dedi.