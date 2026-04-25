Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Sızan sürücüyü uyandırmak için aracı beşik gibi salladılar

        Sızan sürücüyü uyandırmak için aracı beşik gibi salladılar

        Antalya'da park halindeki araçta sızan bir sürücüyü uyandırmak için ekipler cama vursa da seslense de uyandıramadı. Otomobili beşik gibi sallayan ekipler, derin uykunun devam etmesi üzerine camı kırıp kapıyı açarak sürücüyü uyandırabildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 15:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sızan sürücü için aracı salladılar

        Antalya’da park halindeki araçta sızan bir sürücüyü uyandırmak için ekipler cama vursa da seslense de uyandıramadı. Otomobili beşik gibi sallayan ekipler, derin uykunun devam etmesi üzerine camı kırıp kapıyı açarak sürücüyü uyandırabildi.

        Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Göksu Mahallesi 2401 sokak üzerinde park halindeki araçta hareketsiz duran sürücü, İbrahim A., ekipleri harekete geçirdi. Durumu fark eden bekçiler sürücüyü uyandırmak için aracı sallayıp camlara vurdu ancak herhangi bir tepki alamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, aracın sağ ön camını kırarak sürücüye ulaştı. Müdahalenin ardından sürücünün kendine gelirken, uzun süre olayın şokunda olduğu gözlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan İbrahim A.’nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından araç, güvenlik tedbiri amacıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
