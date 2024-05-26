Size "Kim giyiyor bunları?" diye sordurtacak dünyaca ünlü markaların birbirinden ilginç tasarımları
Moda dünyası her gün o kadar ilginç işlere imza atıyor ki, bu birbirinden çılgın tasarımların nasıl ortaya çıktığını düşünmeden edemiyoruz. Son zamanlarda dünyaca ünlü markalar, moda sektörünün çok farklı bir yöne evrilmesini sağladı. Artık moda; kendine yakışan değil, en acayip olanı oldu. İşte, farklı markaların birbirinden ilginç tasarımları...
BALENCIAGA
Bu pek alışık olmadığımız tasarım bir spor ayakkabı. Hem kadınlar hem de erkekler için üretiliyor.
Eskimiş ve neredeyse çöpe atılması gereken bir ayakkabı gibi gözükse de aslında ayakkabının orijinal tasarımı bu şekilde.
Marka, üzerinde isminin olduğu iki etiketi binlerce dolardan satıyor.
Bu tasarım da markanın ilginç spor ayakkabılarından. Son zamanlarda, Hollywood'da epeyce ünlü.
İlk bakıldığında algıyla oynayan bir ayakkabı olsa da Balenciaga'nın çok satan modellerinden biri.
Bu ceket biraz çobanların giydiği abaya benziyor, değil mi?
Yine markanın en popüler terliklerinden biri de bu tasarım.
İlk bakışta bir cips paketi gibi dursa da bu aslında bir çanta.
Bunun bir çift çizme olduğunu düşünebilirsiniz lakin bu da bir çanta.
CROCS
Dünyanın en popüler terliklerini tasarlayan Crocs, bildiğimiz modelleri dışında da ilginç işlere imza atıyor.
Örneğin, plastik, topuklu ve Crocks terlik temasının bir araya getirildiği bu model oldukça enterasan.
Bu da markanın spor ayakkabı tasarımlarından.
MOSCHINO
Hızlı bir bakışla, küçük çocuklar için tasarlanan özel bir ceket sanmamıza neden olsa da bu aslında bir el çantası.
MAISON MARGIELA
Listenin en ilginç ürünlerinden biri olan bu ayakkabılar, markanın 'tükendi' diye yazdığı, en popüler modellerinden biri.
ZARA
Belki bir bijuteride görsek, toka zannedeceğimiz bu tasarım aslında bir el çantası.
RICK OWENS
En az Balenciaga kadar ilginç tasarımlara sahip olan markayı tek kelime ile özetlersek bu 'acayip' olurdu.
Bu, hem kadın hem de erkekler için tasarlanan bir mont.
Bu ise bir 'ceket' olarak geçiyor.
Markanın çılgın ceket tasarımlarından biri de bu model.
Kocaman bir tüy yumağı olan bu bot akılda ilginç sorular uyandırıyor. Örneğin, kışın giyilebilir mi?
Markanın en ilginç tasarımı olmasa da ilk üçüne girer diyebiliriz. Bu ayakkabı, bir kırık durumu söz konusu olduğunda takılan atellere benziyor ancak bu marka için bir 'ayakkabı'.