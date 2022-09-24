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Haberler Televizyon Sizi Dinliyorum'un ilk bölümleri yayınlandı! Sizi Dinliyorum dizinin konusu nedir? Sizi Dinliyorum dizisinin oyuncuları kimlerdir?
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Sizi Dinliyorum'un ilk bölümleri yayınlandı! Dizinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

23 Eylül günü, Exxen'de ilk kez yayınlanan Sizi Dinliyorum dizisinin, ilk iki bölümü seyirciyle buluştu. Onur Buldu'nun başrol olduğu yeni komedi dizisinde her bölüm farklı oyuncuları göreceğiz.

Sizi Dinliyorum'un ilk bölümleri yayınlandı! Sizi Dinliyorum dizinin konusu nedir? Sizi Dinliyorum dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Exxen'in yeni dizisi Sizi Dinliyorum'un ilk iki bölümü yayınlandı. Dizin başrolünü Güldür Güldür Show'dan tanıdığımız Onur Buldu üstlendi. Peki, Sizi Dinliyorum'un konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...

SİZİ DİNLİYORUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin her bölümünde 5 farklı çiftin hikâyesini izleyeceğiz. Onur Buldu, her bölüm farklı karakterlerle karşımıza çıkacak.

SİZİ DİNLİYORUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sizi Dinliyorum'da sadece Onur Buldu ve Ayşenil Şamlıoğlu ana kadroda yer alıyor. Kalan oyuncuların hepsi konuk olarak diziye katılacak.

Onur Buldu, Ayşenil Şamlıoğlu, Alican Yücesoy, Alican Yücesoy, Hasibe Eren, Haki Biçici, Yasemin Conka Baştan, Elif Baysal, Berkay Tulumbacı, Berfu Öngören, Gözde Seda Altuner, Gözde Seda Altuner, Didem İnselel, Pelin Ermiş, Sedef Akalın, Zeynep Kızıltan

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