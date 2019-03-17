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Bu çizimin neyi anlattığını Sierra şu sözlerle anlatıyor: "Bir tür patlıcandı, hayali arkadaşım Frenzo bana bunu ikram etmişti. Nar ve patlıcana benzer bir şeydi. Tadı önce acımsıydı ama sonradan ağızda tatlılaşıyordu.