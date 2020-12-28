'Dizel' defterini kapattı

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Otomotiv sektöründe, özellikle son 10 yıldır SUV model geliştirme yarışı tam gaz devam ediyor. Tüketicilerin değişen taleplerini karşılamaya çalışan markalar, hemen hemen her segmentte birer SUV alternatifi sunuyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'deki SUV satışları son bir yılda adet olarak ikiye katlandı ve Ocak-Kasım döneminde 156 bin 269 adet ile otomobil pazarından yüzde 30 pay aldı.

Fakat, SUV modeller yıllar içinde satışlarını artırsa da, sedanların eline hala su dökemediler ve Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci gövde tipi olabildiler. ODD verilerine göre, Aralık 2020 itibariyle Türkiye'de en çok tercih edilen karoser seçeneğini sedan otomobiller oluşturuyor. Sedan otomobillerin son yıllarda pazar payı düşse bile, satılan otomobillerin yüzde 44'ünü oluşturmaya devam ediyorlar.

İşte Türkiye için böylesine büyük bir öneme sahip sedan segmentine yeni bir model dahil oldu.

En çok satılan otomobiller listesinin üst sıralarında bulunan yerli üretim sedanların karşına, Çek üretici Skoda'nın Octavia modeli dördüncü kez çıktı.

BOYUTLARI BİR ÜST SINIFA YAKLAŞTI

Bayilerde yerini alan yeni Octavia, dördüncü neslinde iç ve dış tasarımı ile öncüsünden ayrılırken, motor seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

Dış tasarımı ile başlamak gerekirse, markanın amiral gemisi Superb'e daha çok benzeyen yeni Octavia'nın, önceki nesile göre 19 milimetre uzadığı ve 15 milimetre de genişlediği kaydedildi. 4 bin 689 milimetre uzunluğa ve bin 829 milimetre genişliğe sahip aracın, dingil mesafesi de 2 bin 686 milimetre olarak açıklanıyor. Aracın arka camı ile birlikte açılan bagaj kapağının altındaki hacmin ise 10 litre artarak 600 litreye ulaştığı belirtiliyor.

Bu ölçüler ile Octavia'nın bir üst sınıfa göz kırptığı söylenebilir. Skoda'yı bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu'nun d-segment modellerinin ölçülerine bakıldığında bu durum daha net anlaşılıyor. Örneğin, Octavia'nın bir üst segmentinde bulunan Volkswagen Passat'ın uzunluğu 4 bin 775 milimetre, genişliği bin 832 milimetre ve bagaj hacmi ise 586 litre olarak açıklanıyor.

Yeni Octavia'nın kabinindeki değişimler de dikkat çekiyor. Aracın platform kardeşi olan Volkswagen Grubu'nun diğer kompakt modellerinde karşımıza çıkan elektrik destekli vites düğmesine Octavia'da da yer verilirken, kabindeki bir diğer yeniliği ise artık iki kollu tasarıma kavuşan yeni direksiyon simidi oluşturuyor.

Ayrıca otomobilde versiyona göre 8,25 inç veya 10 inç boyutunda dokunmatik multimedya ekrana yer veriliyor.

İKİ FARKLI MOTOR İLE GELDİ

Yeni nesil Octavia'nın önceki neslinden belki de en önemli farkını motor seçenekleri oluşturuyor.

Kaputunun altında 1.0 litre ve 1.5 yarı hibrit güç seçenekleri bulunan Octavia'da artık dizel motor seçeneği sunulmuyor. Araçtaki 1.0 litrelik ünite 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretirken, 1.5 litrelik ünite ise, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor.

Verilen bilgiye göre, her güç seçeneğinde de yer alan elektrikli motor, kalkışlarda ve ivmelenmelerde benzinli motora 12 kW’ya kadar destek oluyor. Aracın yavaşlaması sırasında veya hareket halinde gaz pedalı bırakıldığında ise, 48V batarya şarj ediliyor.

'2021 HEDEFİ YÜZDE 12 PAZAR PAYI'

Yapılan tercih ile birlikte, yeni Octavia c-segment sedan sınıfında Toyota Corolla'nın ardından dizel motoru bırakan ikinci model oldu.

Bu durumun kendileri için bir dezavantaj yaratmayacağını açıklayan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, "Türkiye'de satılan otomobillerde benzinli motor payı artık dizelden daha fazla. Perakende satışlarında bu oran daha da artıyor. Filo tarafında ise dizellerin ağırlığının gitgide azalacağını öngörüyoruz" dedi.

Yeni Octavia'yı Türkiye'ye getirmek için, Türkiye'ye uygun motor seçeneklerinin üretilmesini beklediklerini ve bunun pandemi nedeniyle geciktiğini kaydeden Başar, "2020'de 1000 adet Octavia gelecek. 2021'de ise 20 bin adetlik satış ve yüzde 12 pazar payı hedefliyoruz. Gelecek yıl marka olarak da 40 bin adetlik satış ve yüzde 7 pazar payı hedefliyoruz. Skoda'nın Türkiye'de 2020'yi yüzde 4'lük pazar payı ile kapatacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başar, Octavia'nın Combi, Scout ve RS versiyonlarının da 2021 yılı içinde satışa sunulacağının bilgisini paylaştı.

Son olarak, yeni Octavia'nın lansmana özel olarak 299 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldığı belirtelim.