Skriniar, cezalı duruma düştü!

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar, 88. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü. Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.