        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Skriniar, cezalı duruma düştü - Futbol Haberleri

        Skriniar, cezalı duruma düştü

        Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:11
        UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

        Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar, 88. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü. Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

        Skriniar, gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

        Deneyimli defans oyuncusu, Aston Villa maçında 90 dakika sahada kalırken, yaptığı kritik müdahalelerle de savunmada iyi bir performans sergiledi.

