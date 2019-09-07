2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Slovakya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 45. dakikasında Vlasic ile öne geçen Hırvatistan, devreye 1-0'lık skorla girdi.
Hırvatistan, 46. dakikada Ivan Perisic'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Hırvatistan 72. dakikada Petkovic ile skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 89. dakikada Lovren söyledi ve Hırvistan deplasmanda Slovakya'yı 4-0 mağlup etti. Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 9'a yükseltti. Slovakya ise 6 puanda kaldı.
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