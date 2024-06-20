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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Slovenya: 1 - Sırbistan: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Slovenya: 1 - Sırbistan: 1 | MAÇ SONUCU

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Slovenya'nın golünü 69. dakikada Karnicnik kaydederken Sırbistan 90+6. dakikada Jovic ile eşitliği yakaladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:32
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        Sırbistan 1 puanı son anda aldı!
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        Sırbistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında, Slovenya karşısında son dakikada attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi.

        Maçın genelinde iki ekip de birçok gol pozisyonu üretti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, skorda denge Slovenya'dan Karnicnik'in 69. dakikada attığı golle bozuldu. Sırbistan, 90+5. dakikada Jovic'in kaydettiği golle beraberliği kurtardı.

        Bu sonucun ardından İngiltere ve Danimarka'nın da bulunduğu grupta Slovenya 2 puana ulaşırken, Sırbistan ilk puanını aldı.

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        SLOVENYA TARİHİ FIRSATI KAÇIRDI

        Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetine çok yaklaşan Slovenya, galibiyeti son anda kaçırdı.

        Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

        EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, son anlarına önde girdiği Sırbistan karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı.

        REKABETTEKİ DENGE BOZULMADI

        İki takım arasında geçmişte yapılan maçlardaki eşitlik sürüyor.

        Slovenya ile Sırbistan, A milli takım düzeyinde daha önce 8 maçta karşılaştı. Söz konusu müsabakaların 6'sı beraberlikle sonuçlanırken takımlar birer galibiyet aldı. Sırbistan'ın attığı 13 gole, Slovenya 11 golle karşılık verdi.

        Rekabette 1-1 biten 9. müsabakanın ardından beraberlik sayısı 7'ye çıktı.

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        TADIC MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

        Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, müsabakada 82 mücadele etti.

        C Grubu'nda İngiltere ile yapılan ilk müsabakaya sonradan dahil olup 29 dakika süre alan Tadic, Slovenya maçına ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, 82. dakikada yerini Lazar Vujadin Samardzic'e bıraktı.

        SON MAÇLAR 25 HAZİRAN'DA

        C Grubu'nda son müsabakalar 25 Haziran Salı günü oynanacak.

        Gruptaki son maçlarda İngiltere ile Slovenya, Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçlar TSİ 22.00'de başlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Müsabakanın ilk yarısında iki takım da girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Slovenya'nın bir topunun direkten döndüğü ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        69. dakikada Slovenya öne geçti. Sağ kanatta savunmadan aldığı topla hızla çıkan Karnicnik, meşin yuvarlağı soldan bindiren Elsnik'e verdi ve ceza sahasına koşusuna devam etti. Ceza sahasına sokulan Elsnik'in yerden ortasında arka direkteki Karnicnik tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

        90+5. dakikada Sırbistan beraberliği yakaladı. Son anlarda kaleci Rajkovic'in de gol umuduyla geldiği korneri sağdan Ilic'in kullandı. Altıpas önünde yükselen Jovic, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

        Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı ve takımlar birer puan aldı.

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