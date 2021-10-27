Smyrna Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

Adını Amazon kadınlarından alan ve kuruluş efsanesi Makedonya Kralı İskender’in gördüğü bir rüyaya dayandırılan; ülkemizde yürütülen en önemli arkeolojik projelerinden biri olan Antik Smyrna/İzmir Kazıları ile Kadifekale'deki İçkale, Smyrna Tiyatrosu ve Smyrna Agorası ortaya çıkarılıyor. Şu anda bir bölümü ziyarete açık olan Smyrna Agorası'nda, antik çağın en büyük sivil bazilikalarından biri olan Agora Bazilikası, antik Kent Meclisi ve Agora Roma Hamamı'nda çalışmalar devam ediyor.

Agora Bazilikası'nda dünyanın en zengin duvar yazıları (Grafito) koleksiyonu da yer alıyor. Bu duvar yazılarıyla, Roma Dünyası'nda ve Antik Smyrna/İzmir'de günlük yaşamın hemen her alanına; inançlara, gladyatör dövüşlerine, ticarete, gemi teknolojilerine, doğal yaşama vb. ilişkin bilgiler edinmek mümkün. Smyrna Agorası'nda sürdürülen kazı çalışmalarıyla, Kemeraltı ve çevresindeki 500 yıllık Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri konut ve ticaret dokusu, ibadethaneleri, sokak çeşmeleri ve günlük yaşamı ile yerel ve Avrupa/Uzak Doğu'dan gelen ithal ürünler hakkında birçok buluntu ve bilgiye ulaşılabiliyor.

Smyrna Tiyatrosu ise 2014 yılı kazıları ile 1.500 yıl sonra yeniden gün ışığına çıkarılıyor ve 20.000 kişilik kapasitesi ile antik dünyanın büyük tiyatro yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Akın Ersoy tarafından sürdürülürken, Smyrna Antik Kenti binlerce yıl sonra gün yüzüne çıkarılmasına destek veren Güzel Enerji'nin Pazarlama Direktörü Mert Kokulu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi: "Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda, ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkmak hedefiyle ilk gününden yani 2008’den bu yana sponsorlarından biri olduğumuz Smyrna Antik Kenti projesine destek veriyoruz. Güzel İzmir’de yer alan bu çok kıymetli tarih ve kültür mirasının gün ışığına çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmalarda, bizim de katkımız olduğu için gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine yeni nesillere tarihi tanıtmak, sevdirmek ve benimsetmek adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.”